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Количество пострадавших из-за подтопления в Ялте возросло до 43

Lenta.ru
3 часа назад
Количество пострадавших из-за подтопления в Ялте увеличилось до 43 человек, при этом шестеро человек госпитализированы. Об этом со ссылкой на пресс-службу правительства Крыма сообщает РИА Новости.
Согласно имеющимся данным, за помощью к медикам обратились уже 43 человека.
Новости путешествий,РИА Новости,
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