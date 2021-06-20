В детском лагере "Артек" появились зараженные COVID-19

В детском лагере "Артек" на южном берегу Крыма выявлены единичные случаи заражения коронавирусом.

Заболевших направили в детскую инфекционную больницу, а контактных лиц отправили в обсерватор. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения республики Антон Лясковский.