В детском лагере "Артек" появились зараженные COVID-19

В детском лагере "Артек" на южном берегу Крыма выявлены единичные случаи заражения коронавирусом.
Заболевших направили в детскую инфекционную больницу, а контактных лиц отправили в обсерватор. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения республики Антон Лясковский.
"В "Артеке" выявлены единичные случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией. Проведено эпидрасследование. Для того чтобы процесс не распространялся, больные дети направлены в инфекционное отделение, а контактные - переведены в обсерватор. Всем оказана соответствующая помощь", — объяснил Лясковский.
У детей, по его словам, заболевание проходит в тяжелой форме.
"Нет никаких степеней тяжести. Пневмоний не выявлено", — отметил замминистра.
По данным РИА Новости
, коронавирус выявлен у шести детей, однако пока лагерь работает в привычном режиме.