Крокодил напал на ребенка в отельной зоне популярного курорта

Ранее сообщалось, что жительница английского города Сандхерст, графство Беркшир, борется
за жизнь в больнице после того, как сестра-близнец спасла ее из челюстей крокодила в Мексиканской лагуне. В марте 2021 года 28-летняя Мелисса Лори вместе с сестрой-близнецом Джорджией отправились в путешествие вокруг света. В конце мая они прибыли в Мексику и вместе с группой туристов отправились ночью нырять с лодки в биолюминесцентной воде в 16 километрах от курорта Пуэрто-Эскондидо. Неожиданно на Мелиссу напал крокодил и потащил ее под воду.