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Крокодил напал на ребенка в отельной зоне популярного курорта

Крокодил напал на ребенка в отельной зоне популярного курорта
Фото: Lenta.ruLenta.ru
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Крокодил напал на ребенка в отельной зоне популярного мексиканского курортного города Канкун. Об этом сообщает издание Noticias Cancun.
Рептилия неожиданно появилась из мангровых зарослей, схватила восьмилетнего мальчика и попыталась утащить его под воду. Однако родителям удалось отбить ребенка, которого впоследствии доставили в больницу в тяжелом состоянии. Отмечается, что животное могло выйти далеко из своей лагуны из-за проливных дождей, которые идут на протяжении последних нескольких дней.
Ранее сообщалось, что жительница английского города Сандхерст, графство Беркшир, борется за жизнь в больнице после того, как сестра-близнец спасла ее из челюстей крокодила в Мексиканской лагуне. В марте 2021 года 28-летняя Мелисса Лори вместе с сестрой-близнецом Джорджией отправились в путешествие вокруг света. В конце мая они прибыли в Мексику и вместе с группой туристов отправились ночью нырять с лодки в биолюминесцентной воде в 16 километрах от курорта Пуэрто-Эскондидо. Неожиданно на Мелиссу напал крокодил и потащил ее под воду.
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