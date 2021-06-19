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В Петербурге введут дополнительные ограничения из-за коронавируса

Газета.Ruиещё 6
4 часа назад
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал распоряжение о введении в городе дополнительных ограничений из-за коронавируса, передает пресс-служба Смольного. Так, с 21 июня в городе будут закрыты для посещения аквапарки и аттракционы, на мероприятия численностью более 75 человек посетители будут допускаться только с отрицательным ПЦР-тестом. Общее количество посетителей этих мероприятий не может превышать 500 человек. Также число посетителей фан-зоны Евро-2020 на Конюшенной площади будет ограничено с 5 тыс. до 3 тыс. человек, в районе "Юбилейного" — до 1 тыс. человек. Кроме того, в зоне проведения праздника выпускников "Алые паруса" с 16.00 25 июня до 6.00 26 июня запретят работу предприятий торговли, общепита и услуг. Помимо этого, в Петербурге ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для 65% персонала госпредприятий и госорганизаций. В сообщении говорится, что до 15 августа нужно "обеспечить уровень вакцинации от коронавирусной инфекции сотрудников исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, государственных учреждений и государственных унитарных предприятий" города, при котором наличие антител к коронавирусу должно быть у 65% указанных лиц. Согласно последним данным, в Петербурге выявлено 456 336 случаев COVID-19, вылечились 428 256 человек, скончались 15 268 пациентов.
В Петербурге усилены коронавирусные ограничения
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Новости путешествий,Александр Беглов,Правительство Санкт-Петербурга,
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