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Россия продлила приостановку авиасообщения с Танзанией

Мария Грибова
2 часа назад
Россия продлила приостановку авиасообщения с Танзанией до 19 июля. Об этом сообщили в оперативном штабе.
Россия продлила приостановку авиасообщения с Танзанией
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Совершать перелеты между странами будет нельзя до 19 июля 2021 года включительно на фоне сложной эпидемиологической обстановки.
Ранее "Рамблер" писал о том, что авиасообщение с Турцией возобновят 22 июня.
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