Россиянин съездил в Крым и рассказа, кому доступен курорт

Россиянин отдохнул в Ялте и рассказал, на какой отдых могут рассчитывать простые люди. Этим он поделился на платформе «Яндекс.Дзен».

Мужчина отметил высокую стоимость проживания — цена на жилье в пешей доступности от моря стартует от четырех тысяч рублей в сутки, а более бюджетные варианты находятся далеко от пляжей.

Автор статьи арендовал номер в гостевом доме в 3,5 километра от побережья и ездил туда на машине, чтобы не подниматься в горку.

«Пешком точно не находишься. Вниз к морю еще ладно, а вот обратно — беда!» — добавил блогер.