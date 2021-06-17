Назван список открытых для россиян пляжных стран

Список зарубежных пляжных стран, открытых для россиян, пополнился с 10 июня Марокко и Азербайджаном. О доступных направлениях первого месяца лета напомнили корреспонденты «Известий»

Так, поехать с ПЦР-тестом можно в ОАЭ, Египет, Кубу, Мексику и на Мальдивы. При этом для путешественников с сертификатом вакцинации открыта Греция, Кипр, Хорватия, Иордания, Марокко, Азербайджан — они могут въехать в страны без предъявления отрицательного анализа на COVID-19.

Самыми доступными заграничными направлениями названы египетские курорты (добраться до них можно с пересадкой через Каир) и ОАЭ. Стоимость недели отдыха в этих странах, включая авиабилеты, обойдется в 70 тысяч рублей на двоих. Тем не менее, в Египте за эту сумму категория размещения будет выше на одну-две звезды.