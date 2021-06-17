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Назван список открытых для россиян пляжных стран

Lenta.ru
3 часа назад
Список зарубежных пляжных стран, открытых для россиян, пополнился с 10 июня Марокко и Азербайджаном. О доступных направлениях первого месяца лета напомнили корреспонденты «Известий».
Назван список открытых для россиян пляжных стран
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Так, поехать с ПЦР-тестом можно в ОАЭ, Египет, Кубу, Мексику и на Мальдивы. При этом для путешественников с сертификатом вакцинации открыта Греция, Кипр, Хорватия, Иордания, Марокко, Азербайджан — они могут въехать в страны без предъявления отрицательного анализа на COVID-19.
Самыми доступными заграничными направлениями названы египетские курорты (добраться до них можно с пересадкой через Каир) и ОАЭ. Стоимость недели отдыха в этих странах, включая авиабилеты, обойдется в 70 тысяч рублей на двоих. Тем не менее, в Египте за эту сумму категория размещения будет выше на одну-две звезды.
Отмечалось, что, несмотря на высокие цены путевок, среди россиян также очень востребованы экзотические направления. Например, стоимость недельного тура на Кубу по системе «все включено» составит от 150 тысяч рублей на двоих, в Мексику — 200-220 тысяч рублей, на Мальдивы — 175-200 тысяч рублей (включены только завтраки).
Новости путешествий,газета "Известия",
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