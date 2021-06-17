Пассажиры самолета подрались из-за подлокотника

Пассажиры, не поделившие подлокотник кресла, подрались на глазах попутчиков и вынудили развернуть самолет спустя 15 минут после вылета. Их конфликт спровоцировал споры в сети, сообщает Daily Mail.

Фото: @JackK @JackK

Инцидент произошел в пятницу, 11 июня на борту лайнера авиакомпании United, летевшего из Сан-Франциско в Лас-Вегас. Двое сидящих рядом мужчин повздорили из-за подлокотника между их креслами. Позже ссора переросла в драку, и капитан воздушного судна принял решение развернуть самолет и вернуться в аэропорт вылета.

После приземления лайнера мужчины были задержаны полицией и выведены из самолета. Как отмечает издание, ни один из пассажиров не пытался выдвинуть каких-либо обвинений — тем не менее, в повторной посадке на рейс им было отказано.

Один из попутчиков рейса поделился историей в социальных сетях, сопроводив пост фотографией полицейского и двух дебоширов. Ситуация вызвала бурное обсуждение среди пользователей. «Правила просты. Тот, кто сидит у прохода — имеет место для ног, у окна — хороший вид, на среднем сиденье — два подлокотника», «Сидящие у окна и прохода также имеют права на подлокотник», «Сделайте просто широкие подлокотники!» «Их поведение ужасно, но теснота — не их вина», «Сидящий посередине опирается на два подлокотника и точка», — писали они.