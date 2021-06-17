СК проверит выезд самолета со взлетно-посадочной полосы в Крыму

По данным правоохранителей, сегодня в 10.20 Boing-767, который прилетел из Москвы в Симферополь, при посадке в Крыму выехал за пределы взлетно-посадочной полосы.
На борту находились 284 пассажира и семь членов экипажа. Никто из них вследствие инцидента не пострадал. Пассажиров разместили в терминале аэропорта. Сейчас воздушное судно буксируют на стоянку.
- Организован комплекс необходимых проверочных мероприятий для установления ущерба, а также всех обстоятельств и причин случившегося, - рассказали в пресс-службе регионального управления СК и добавили, что по результатам проверки следователи примут процессуальное решение.