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СК проверит выезд самолета со взлетно-посадочной полосы в Крыму

Российская Газетаиещё 10
4 часа назад
Главное следственное управление СК России по Крыму и Севастополю организовало доследственную проверку из-за выкатывания пассажирского самолета с взлетно-посадочной полосы в аэропорту Симферополя. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
По данным правоохранителей, сегодня в 10.20 Boing-767, который прилетел из Москвы в Симферополь, при посадке в Крыму выехал за пределы взлетно-посадочной полосы.
На борту находились 284 пассажира и семь членов экипажа. Никто из них вследствие инцидента не пострадал. Пассажиров разместили в терминале аэропорта. Сейчас воздушное судно буксируют на стоянку.
- Организован комплекс необходимых проверочных мероприятий для установления ущерба, а также всех обстоятельств и причин случившегося, - рассказали в пресс-службе регионального управления СК и добавили, что по результатам проверки следователи примут процессуальное решение.
Новости путешествий,СКР,
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