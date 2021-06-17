«Хочется вернуться»: россиянка описала отдых в Армении

Российская туристка, отдохнувшая в Армении, описала свою поездку словами «очень хочется вернуться». Своими впечатлениями от отпуска она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв был опубликован на платформе «Яндекс.Дзен»

По словам россиянки, десятидневный экскурсионный тур с проживанием в отелях Еревана и Алидзора, включая стоимость авиабилетов и питание, обошелся в 64,8 тысячи рублей на двоих.

После двух дней организованных экскурсий, которые прошли «живо и интересно», туристка решила продолжить посещение достопримечательностей самостоятельно. Так, например, она побывала в Татеве и Дилижане.

Кроме того, автор успела посетить парк экстремальных развлечений, где прокатилась на зиплайне.

«Можно взять единый билет на все виды аттракционов — виа феррата, прогулка на лошадях, езда по бездорожью, веревочный парк», — посоветовала девушка.

Путешественница сделала вывод, что в Армению «очень хочется вернуться», так как за свою поездку она не успела осмотреть и «десятой части интересных мест» страны. Отдельно россиянка отметила гостеприимность и отзывчивость местных жителей — по ее словам они были готовы «помочь и подсказать».

«Экскурсоводы и простые люди, продавцы, таксисты очень любят свою страну и готовы рассказывать о ней бесконечно. Сразу проникаешься и пытаешься посмотреть на Армению их глазами», — подытожила путешественница.