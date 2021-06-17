Названы самые дешевые страны для отдыха в июне

Российские туроператоры рассказали, что ОАЭ и Египет стали наиболее доступными странами дальнего зарубежья для отдыха в июне. В среднем, недельный тур на двоих обойдется в 70 тысяч рублей.

По словам туроператоров, самый дешевый вариант отдыха за границей на данный момент - Каир с последующим трансфером на египетские курорты. Специалисты подчеркивают, что за 70 тысяч в ОАЭ можно пожить в отелях три-четыре звезды с завтраками. При этом в Египте за те же деньги турист получает «четверку» или даже «пятерку» all inclusive.