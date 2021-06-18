Перечислены популярные способы обмана в Тунисе и Египте

Россиянка перечислила самые популярные виды мошенничества на курортах Туниса и Египта, а также раскрыла способы избежать обмана. Своими рекомендациями она поделилась в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен»

Прежде всего девушка отметила, что в разных странах виды жульничества отличаются — если турки просто «бывают хитрыми», то арабы «обманут и глазом не моргнут».

Так, в ресторанах путешественнику могут предложить перед едой выпить воды, однако официант не скажет, что эта услуга будет включена в счет. Бутылка «золотой воды» неподготовленному туристу обойдется в четыре доллара.

Другой вид мошенничества распространен на рынках в Хургаде — к ничего не подозревающему посетителю подходит маленькая девочка, протягивает бусы якобы в подарок и убегает. Однако, как рассказала блогерша, стоит туристу отойти, как ребенок начинает кричать о краже украшения, привлекая внимание продавцов. В таком случае растерянная жертва обмана под давлением платит за товар, лишь бы не вступить в конфликт с продавцами.

Чтобы избежать «развода» на деньги, путешественница посоветовала никогда не брать «бесплатные» подарки, всегда переспрашивать цену и отказываться от сопровождения местных, для которых подсказка дороги равносильно услуге гида за деньги.

Еще один метод от автора статьи — просто убегать в подозрительных ситуациях.

«Если арабы начинают ругаться и угрожать полицией, скорее бросайте все, что они вам дали. Бегите», — посоветовала девушка.