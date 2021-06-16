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Россиянка побывала в Тунисе и описала поездку фразой «отдыхали на полную катушку»

Lenta.ru
4 часа назад
Россиянка провела отпуск в Тунисе и описала поездку словами «отдыхали на полную катушку». О своих впечатлениях от курорта она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв был опубликован на платформе «Яндекс.Дзен».
«Отдыхали на полную катушку»: россиянка о Тунисе
Фото: Booking.comBooking.com
Как отметила туристка, ей удалось побывать на африканском курорте спустя больше года после покупки тура — изначально она купила путевку в Турцию, однако из-за пандемии поездку пришлось отложить. В итоге россиянке удалось перебронировать отпуск в Тунис.
Девушка рассказала, что по прилете в аэропорту выяснилось, что забронированный отель еще не открылся — тем не менее, ей предложили остановиться в другой гостинице, более высокой категории.
«Мы думали нас сейчас как переселенцев пихнут не в очень хороший номер или попросят денег, но нам дали шикарный двухкомнатный номер с видом на море. И это без каких-либо доплат!»
— вспоминает автор.
Весь отпуск туристка отдыхала на территории отеля — она отметила разнообразное и вкусное питание, хороший сервис анимации и инфраструктуру гостиницы. Так, по ее словам, «даже не возникло и мысли куда-то ехать».
Россиянка призналась, что из-за грузопассажирского авиасообщения с Тунисом ощущала себя на «полулегальной основе». Тем не менее, она старалась «отдыхать на полную катушку».
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