Стюардесса назвала ошибки на борту самолета

Также стюардесса призвала не ходить по салону самолета без обуви, добавив, что это «мерзко» и «безумно».

Кроме того, девушка напомнила о правилах гигиены на борту — по ее словам, нетактично стричь или красить ногти во время полета. Помимо прочего, бортпроводница попросила пассажиров принимать душ, прежде чем отправляться в путешествие.