Стюардесса назвала ошибки на борту самолета

Стюардесса американской авиакомпании Кэт Камалани, популярная в социальных сетях благодаря роликам о своей профессии, призвала пассажиров не совершать несколько распространенных ошибок на борту самолета. Своими наблюдениями она поделилась на видео, опубликованном в ее TikTok
-аккаунте.
Так, бортпроводница отметила, что непозволительно просовывать ноги на кресло пассажира, сидящего впереди.
«Если увидите, как кто-то положил свои ноги на ваше кресло — я даю вам разрешение “побить” его»,
— пошутила сотрудница авиакомпании.
Также стюардесса призвала не ходить по салону самолета без обуви, добавив, что это «мерзко» и «безумно».
Кроме того, девушка напомнила о правилах гигиены на борту — по ее словам, нетактично стричь или красить ногти во время полета. Помимо прочего, бортпроводница попросила пассажиров принимать душ, прежде чем отправляться в путешествие.