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В Крыму допустили введение новых ограничений из-за коронавируса

Lenta.ru
2 часа назад
В Крыму допустили введение новых ограничений для туристических объектов из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
В Крыму допустили введение ограничений из-за COVID-19
Фото: Константин Михальчевский / РИА НовостиКонстантин Михальчевский / РИА Новости
Отмечается, что в среду, 16 июня, Общественная палата Крыма проведет заседание, на котором будут выработаны рекомендации по ужесточению контроля за соблюдением антикоронавирусных мер, в частности, социальной дистанции и ношения масок, а также по возможным ограничениям работы туристических объектов.
По словам руководителя палаты Александра Форманчука, главным сообщением к крымчанам станет призыв к активной вакцинации, так как ввиду большого потока отдыхающих из разных регионов России в республику, в том числе из Москвы, повышаются риски распространения коронавируса.
«Мне кажется, что ограничения здесь неизбежны, но посмотрим на динамику (...). Я не исключаю и таких мер, но они должны быть точечными, выборочными»,
— добавил Форманчук.
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