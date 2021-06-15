В Крыму допустили введение ограничений из-за COVID-19

Отмечается, что в среду, 16 июня, Общественная палата Крыма проведет заседание, на котором будут выработаны рекомендации по ужесточению контроля за соблюдением антикоронавирусных мер, в частности, социальной дистанции и ношения масок, а также по возможным ограничениям работы туристических объектов.
По словам руководителя палаты Александра Форманчука, главным сообщением к крымчанам станет призыв к активной вакцинации, так как ввиду большого потока отдыхающих из разных регионов России в республику, в том числе из Москвы, повышаются риски распространения коронавируса.