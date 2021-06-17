Названы бюджетные направления России для отдыха в июле

Также отмечается, что в список вошли Новый Афон (1579 рублей), Ейск (1986 рублей), Ростов-на-Дону (2685 рублей), Морское (2211 рубль), Санкт-Петербург (2806 рублей), Нижний Новгород (2825 рублей) и Владивосток (1043 рубля).

Согласно статистике сервиса, российские туристы бронируют отдых в июле сроком от двух дней до двух недель и тратят на проживание от 550 рублей до 2,8 тысячи рублей в сутки.