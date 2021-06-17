Названы бюджетные направления России для отдыха в июле

Названы города России, купить путевки в которые в июле можно дешевле, чем в Сочи и Ялту. Об этом стало известно из опроса сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru, результаты которого поступили в редакцию «Ленты.ру»
. Самым бюджетным направлением в середине лета стал Татарстан — менее чем за тысячу рублей в сутки можно забронировать номер в отеле и хостеле. На втором месте рейтинга расположился отдых в Москве стоимостью 1625 рублей за ночь. Замкнул тройку лидеров город Соль-Илецк — 1758 рублей в сутки.