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Еще одна популярная страна откроется для российских туристов

Lenta.ruиещё 1
6 часов назад
Российские туристы смогут посетить Иорданию при условии сдачи ПЦР-теста на коронавирус или предоставления сертификата о вакцинации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на консульский отдел посольства Иордании в Москве.
Еще одна страна откроется для российских туристов
Фото: Lenta.ru Lenta.ru
Как пояснили в дипмиссии, анализы необходимо сдать за 72 часа до вылета, а также пройти повторное тестирование по прилете. При этом в посольстве популярной страны уточнили, что если путешественник привился, то еще один тест сдавать не нужно.
Также эксперты отметили, что сертификаты о вакцинации российским препаратом «Спутник V» для въезда принимаются, при этом карантин по прилете соблюдать не требуется.
Уточняется, что прямого авиасообщения между Россией и Иорданией сейчас нет. Тем не менее в страну можно попасть через Египет или Турцию.
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