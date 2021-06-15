Еще одна страна откроется для российских туристов

Российские туристы смогут посетить Иорданию при условии сдачи ПЦР-теста на коронавирус или предоставления сертификата о вакцинации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на консульский отдел посольства Иордании в Москве.

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Как пояснили в дипмиссии, анализы необходимо сдать за 72 часа до вылета, а также пройти повторное тестирование по прилете. При этом в посольстве популярной страны уточнили, что если путешественник привился, то еще один тест сдавать не нужно.

Также эксперты отметили, что сертификаты о вакцинации российским препаратом «Спутник V» для въезда принимаются, при этом карантин по прилете соблюдать не требуется.