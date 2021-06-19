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"Подъемы в 5 утра, недосып, недоедание": стюардесса пожаловалась на работу

Мира Маркина
3 часа назад
Российская стюардесса под ником @ellie_swann_ на своей странице в Instagram рассказала о минусах работы бортпроводницей. Подробнее об этом – в материале "Рамблера".
"Подъемы в 5 утра, недосып, недоедание"
Фото: @ellie_swann_@ellie_swann_
В первую очередь россиянка напомнила о том, что ее труд требует много физических и моральных сил (здесь и далее авторская орфография и пунктуация сохранены – прим.ред.):
"Эти подъемы в 5 утра, дорога 2 часа до Шереметьево и обратно (всего 4 часа в день на дорогу. 4. Часа. В. День. Быть. В. Дороге. Что?)
Недосып, недоедания, да просто не всегда есть на это время.
Плюс работа".
Далее блогер также добавила, что помимо работы хочется успевать строить личную жизнь и усердно учиться:
"А ещё друзья, родные, близкие, кому тоже нужно внимание, тепло и забота.
4 месяца учебы, сквозь зубрежку, занятия каждый день по 8 часов, чтобы наши пассажиры были окружены безопасностью и комфортом".
По словам @ellie_swann_, если человек поймет, сколько сил прикладывают будущие бортпроводники для того, чтобы получить эту работу, он уже не будет пренебрежительно к ним относиться:
"Если вам доведётся узнать, сколько трудов было положено, чтобы получить это свидетельство, сколько врачей пройдено, сколько материала изучено, вам никогда не придёт в голову бросить едкое замечание в бортпроводника. Даже мысли не будет на него косо посмотреть.
Потому что это все ради вас, ради каждого человека, переступающего борт самолёта".
В комментариях подписчики девушки поддержали ее и пожелали удачи в профессии.
Новости путешествий,Аэропорт Шереметьево,
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