Оперштаб: п России за последние сутки подтверждены 13 397 случаев COVID-19

Больше всего за сутки по-прежнему выявляются заболевшими в Москве — 5782, в Подмосковье — 1187, в Петербурге — 927.

За весь период выписано по выздоровлении по России — 4 млн 828,5 тысяч человек. За последние сутки подтверждено 396 смертей. За весь период по России умерло 127 576 человек.