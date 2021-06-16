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Оперштаб: п России за последние сутки подтверждены 13 397 случаев COVID-19

BFM.RUиещё 16
7 часов назад
В России за последние сутки подтверждены 13 397 случаев новой коронавирусной инфекции в 84 регионах. Об этом сообщил журналистам оперативный штаб. Нарастающим итогом в стране зарегистрировано почти 5 млн 250 тысяч случаев.
Оперштаб: п России за последние сутки подтверждены 13 397 случаев COVID-19
Фото: BFM.RUBFM.RU
Больше всего за сутки по-прежнему выявляются заболевшими в Москве — 5782, в Подмосковье — 1187, в Петербурге — 927.
За весь период выписано по выздоровлении по России — 4 млн 828,5 тысяч человек. За последние сутки подтверждено 396 смертей. За весь период по России умерло 127 576 человек.
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