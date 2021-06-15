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Названы регионы России, где не любят туристов

Анна Арсеньева
4 часа назад
Эксперты провели опрос среди россиян и выяснили, как в регионах относятся к туристам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование SuperJob.
Названы регионы России, где не любят туристов
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Так, больше всего рады отдыхающим в Нижнем Новгороде. 52% опрошенных жителей хотели бы, чтобы туристы чаще посещали город. За увеличение турпотока выступил также каждый второй житель Волгограда. В Красноярске путешественникам рады 47% респондентов.
Меньше всего хотели бы видеть туристов в Перми, Омске и Краснодаре.
"И если в Перми и Омске боятся, что рост туристического потока приведет к суете, то в Краснодаре признаются, что турпоток в летнее время и так очень большой, что приводит к пробкам на дорогах".
В Москве за увеличение турпотока проголосовали 35%, а в Санкт-Петербурге - 45%.
В опросе приняли участие девять тысяч респондентов старше 18 лет.
Новости путешествий,РИА Новости,
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