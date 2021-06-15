Названы регионы России, где не любят туристов

Эксперты провели опрос среди россиян и выяснили, как в регионах относятся к туристам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование SuperJob.

Так, больше всего рады отдыхающим в Нижнем Новгороде. 52% опрошенных жителей хотели бы, чтобы туристы чаще посещали город. За увеличение турпотока выступил также каждый второй житель Волгограда. В Красноярске путешественникам рады 47% респондентов.

Меньше всего хотели бы видеть туристов в Перми, Омске и Краснодаре.

"И если в Перми и Омске боятся, что рост туристического потока приведет к суете, то в Краснодаре признаются, что турпоток в летнее время и так очень большой, что приводит к пробкам на дорогах".

В Москве за увеличение турпотока проголосовали 35%, а в Санкт-Петербурге - 45%.