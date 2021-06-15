Аэропорты Сочи и Крыма не выдерживают наплыв туристов

Так, по данным источника, о нехватке мест на российском юге сообщили сразу в нескольких авиакомпаниях и аэропортах. Например, представитель хаба в Симферополе уточнил, что маршрутная сеть полетов уже достигла 63 направлений — это максимальный показатель в современной истории компании.
Кроме того, в крупном российском перевозчике отметили, что при запросе слотов на внутренние рейсы аэропорт Сочи либо долго не отвечает, либо предлагает альтернативные варианты — в частности, вместо выполнения рейса в пятницу прилет во вторник.