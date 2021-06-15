Блогерша рассказала об отдыхе в Твери за 30 тысяч в сутки

Россиянка заплатила 30 тысяч рублей за сутки в президентском люксе и рассказала, что ожидать туристу от роскошного номера. Своими впечатлениями девушка поделилась в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен»

Фото: ПолезНЯШКА ПолезНЯШКА

Автор статьи остановилась в новом отеле Твери, который расположен в самом центре города. Она разместилась в номере площадью 120 квадратных метров, вместивший в себя прихожую, гостиную, две спальни и два санузла. Одна из ванных была оборудована под персональный спа с джакузи.

Также для комфортного отдыха гостье предложили на выбор подушки разной жесткости и высоты, кофемашину с капсулами, чайник, косметические принадлежности и бутылку белого вина с фруктами в качестве комплимента.

Но «гвоздем программы», как сказала блогерша, для нее стала собственная терраса на крыше, с которой открывается вид на главную пешеходную улицу Твери. Туристка добавила, что ужин на открытом воздухе был самым счастливым моментом за всю поездку.

Тем не менее, россиянка назвала ряд недостатков президентского люкса — слабо работающий фен, которым невозможно уложить волосы, и отсутствие мини-холодильника.

В заключении автор сказала, что оправданность такой высокой стоимости — вопрос риторический.

«На мой взгляд, кайф в моменте и воспоминания о классном отдыхе бесценны. Ну, а для всего остального есть Master Card», — резюмировала девушка.