Азовское или Чёрное море: где опаснее всего купаться

Утонуть можно в любом водоеме, если не повезет. Даже опытные пловцы порой погибают, не сумев справиться с сильным течением. Россию, как известно, омывают воды 15 морей, если считать вместе с Каспием, который отдельные исследователи определяют как огромное озеро. Не во всех водоемах можно купаться в силу климатических особенностей нашей страны. Однако ежегодно многие неосторожные туристы гибнут во время летнего отдыха. Так в каком же из российских морей легче всего утонуть?

Фото: Русская семерка Русская семерка

Опасные течения

Наибольшую угрозу для пловцов представляют обратные течения, возникающие время от времени у самого берега. Это явление по-английски называется rip current. Такие потоки опасны и для людей, которые хорошо умеют плавать, не говоря уж об основной массе туристов. Большинство россиян не знают, что делать, попав в течение, уносящее от берега.

Особенно часто rip current возникают на мелководьях с пологими берегами, которые окаймляют песчаные косы и островки. Поэтому теплое и ласковое Азовское море порой таит в себе реальную угрозу.

Просто во время отлива вода уходит от берега не постепенно, кое-где этот естественный процесс задерживают отмели и песчаные косы. Когда начинается прилив, усиливается давление воды, и у самого берега образуется обратный поток – своего рода быстрая река внутри моря. Такое течение движется со скоростью до 3 метров в секунду. Попавший в него пловец не может бороться с мощным потоком, быстро теряет силы и впадает в панику, которая может закончиться гибелью.

Ни в коем случае нельзя заходить в море даже по пояс, если вы видите участок воды другого цвета, где она бурлит, пенится и явно движется от берега. Это может уберечь вас от беды. Но если вы попали в обратное течение, паниковать не стоит. Дело в том, что ширина таких опасных участков акватории обычно не превышает 50 метров. Просто не гребите к берегу, выматывая себя в надежде на спасение. Не боритесь с течением. Постарайтесь плыть параллельно берегу, чтобы выбраться из зоны rip current, где вы сумеете спастись.

Степень угрозы

Обратные течения возникают на всех морях, где есть пологие песчаные пляжи с сильными приливами и отливами. В России наиболее опасным является, как мы уже упомянули выше, Азовское море. Здешние воды сильно зависят от ветров, которые дуют то с северо-востока, то с юго-запада, часто меняя свое направление на противоположное. Вслед за ветрами устремляются и течения.

Каспий тоже отличают сильные приливы и отливы. В районе дагестанских пляжей каждый курортный сезон гибнет столько отдыхающих, что в народе даже пошли слухи о водолазах-преступниках, которые якобы специально топят людей, чтобы затем продать их тела на органы. Впрочем, эти слухи регулярно опровергают сотрудники местного управления МЧС России , которые знают, что виной всеми – обратные течения.

В Японском море, что омывает Дальний Восток России, тоже довольно сильные приливы – сказывается влияние Тихого океана. Резкие колебания уровня воды способны вызвать мощные течения, поэтому отдыхающим на популярных курортах Приморья тоже следует быть осторожными.

Не стоит сбрасывать со счетов и Черное море, поверхностные воды которого постоянно находятся в движении под влиянием ветров. Кроме того, пологих песчаных пляжей с отмелями и островками здесь также много, как и в соседнем Азовском.

Пожалуй, наиболее спокойным из всех морей, омывающих Россию, можно назвать Балтийское. Здесь лучше всего учиться плавать тем туристам, которые еще не овладели этим полезным навыком. Волнение воды на Балтике незначительно, а медленные приливы и отливы, длящиеся от 12 часов до суток, меняют линию берега не более чем на 20 сантиметров. Правда, очевидным недостатком этого моря является невысокая температура воды: даже летом она не прогревается выше +20°С.

«Легкая» вода

Несмотря на опасные течения, морская вода, как правило, буквально «выталкивает» тело человека на поверхность. И чем больше в ней растворено солей, тем безопаснее купание. Например, в Мертвом море, расположенном на территории Израиля, утонуть невозможно именно по этой причине. Однако не все российские моря достаточно соленые, чтобы купание в них было бы относительно безопасным. В некоторых из них вода настолько «легкая», что ее можно даже считать почти такой же пресной, как в реках и озерах.

К сожалению, Балтика по этому показателю серьезно уступает другим морям. Ее воду, по утверждению специалистов, даже можно пить почти без вреда для здоровья. Соленость на поверхности составляет всего 2-3%. В такой «легкой» воде всегда есть опасность утонуть.

Азовское море тоже далеко не соленое. Оно в 3 раза преснее, чем Атлантический океан, к примеру. Состав здешней воды беден хлором и натрием, зато здесь немало ионов кальция, различных сульфатов и карбонатов. Поэтому в случае нештатной ситуации врачи не запрещают один раз выпить немного азовской воды.

Черное море немного солонее Азовского, но все равно недостаточно, чтобы купание в нем было относительно безопасным.

Минерализация вод Каспия зависит от конкретного региона: чем севернее, тем вода «легче». На юге этого моря в каждом литре может содержаться от 60 до 100 граммов разных солей. Впрочем, российское побережье приходится на северную часть Каспия, где купание так же опасно, как и в Черном море. Средняя соленость воды огромного озера составляет 10-11%.

Самым безопасным с этой точки зрения является Японское море. Его минерализация сопоставима со средним уровнем Мирового океана. Степень солености варьируется от 33,7% до 34,3% – это не намного меньше, чем в Тихом океане. Так что для жителей и гостей Приморья купание не таит большой угрозы, вода там достаточно «тяжелая», чтобы вытолкнуть тело человека на поверхность.

Рельеф дна

Несмотря на возможность возникновения опасных течений и «легкость» воды, Азовское море имеет свои преимущества. Его подводный рельеф достаточно безопасен. Плоские пляжи, состоящие из песка или мелкого ракушечника, под водой переходят в пологие равнины. Глубина моря в 5 метров достигается только на расстоянии 2 км от береговой линии.

Балтийские песчаные пляжи также безопасны по этому показателю. Дно здесь, в основном, равнинное. Его рельеф становится скалистым и опасным лишь на севере водоема, где нет курортных зон.

Черное море хорошо исследовано поколениями российских туристов. Его дно тоже относительно безопасно. Северная часть побережья, омывающая Россию, имеет широкую шельфовую полосу, где глубина воды довольно небольшая. А вот южные и восточные пляжи Черного моря, расположенные в Турции и Грузии, имеют более крутой уклон, и рельеф дна там может быть изрезан подводными каньонами. Впрочем, у берегов Крыма и Краснодарского края глубина моря увеличивается довольно резко, если сравнивать с Азовским. Так, уже в 2 км от берега может быть преодолена отметка в 500 метров.

Рельеф подводной части Японского моря характеризуется неоднородностью. Здесь «встречаются» сразу четыре литосферные плиты: Североамериканская, Тихоокеанская, Евразийская и Филиппинская. Поэтому на дне расположено несколько крупных котловин и хребтов. Купаться следует осторожно. Уже вблизи берега в некоторых местах могут начинаться крутые склоны.