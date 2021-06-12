Россиянам дали советы для путешествия в Абхазию

Добраться до Абхазии проще всего через Сочи, на границе потребуется только российский паспорт. Пограничники не поинтересуются даже тестом на коронавирус. Опытные туристы советуют предъявлять российский паспорт, а не заграничный. Абхазия не признана во многих странах, и штамп в паспорте может породить неприятности. Переход границы может занять от десяти минут до трех часов.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Особенность отдыха в Абхазии — наличный расчет. Терминалов оплаты практически нигде нет, банкоматов мало. Менять деньги на национальную валюту нет необходимости, почти везде в ходу российские рубли.

На пляжах Абхазии немноголюдно, места занимать нет необходимости. Местные жители весьма дружелюбны, в частном секторе можно снять уютный домик.

«Абхазия словно переносит в советское прошлое с его душевным дачным отдыхом», — отмечает блогер.

Из неприятных впечатлений путешественники отметили большое количество разрушенных войной зданий. Наследие советских времен приходит в упадок. Нужно быть готовым к таким неприглядным пейзажам. Впрочем, их быстро перестаешь замечать — в Абхазии удивительная природа. Аборигены любят свою страну, берегут ее богатства, воздух в Абхазии чистый, вода вкусная из-под крана.

Опытные путешественники, посетившие эту южную страну, рекомендуют запастись лекарствами на все случаи жизни — аптеки здесь работают нестабильно, а цены на препараты значительно выше.

От Абхазии не стоит ожидать сервиса, как в Европе. Здесь нет сетевых магазинов, продукты покупают на рынках или в небольших лавках. Неприятно поразила туристов дорога, точнее, ее отсутствие. С абхазскими дорогами ассоциируются коровы и ухабы, и первых и вторых там полно. К коровам местные жители относятся снисходительно, туристам остается только смириться с тем, что буренку можно встретить в самом неожиданном месте на дороге. Водители в Абхазии лихачат повсеместно, но такие кульбиты на дорогах простительны только им — туристов за нарушения правил ждет штраф.

Кормят в Абхазии вкусно, но цена обычно указана за 100 грамм, туристы частенько не учитывают этот момент и удивляются чеку. Почти все блюда в этой стране весьма острые, поэтому стоит предупредить повара о ваших вкусовых предпочтениях.

«Несмотря на нюансы, Абхазия тянет как магнитом... Помните, что вы в гостях, уважайте чужие традиции, будьте вежливы и доброжелательны, и Абхазия ответит взаимностью», — подытожил блогер.