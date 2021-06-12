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Россиянка отдохнула в Адлере и сравнила шведский стол в Сочи и Турции

Даня Виттиг
3 часа назад
Из-за продления запрета на авиасообщение с Турцией, семья из Ханты-Мансийска решила поменять турецкую путевку на отечественный вариант отдыха в Сочи. Россиянка поделилась своими впечатлениями в Сети.
Россиянка сравнила шведский стол в Сочи и Турции
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Начало отпуска сразу началось с проблемы — семью заселили в четырехзвездочный отель, хотя изначально они выбирали пятизвездочный. Туристка считает, что питание в Сочи невозможно сравнить с турецким вариантом, так же ни о каком «all inclusive» и речи не могло идти.
«Погода, к сожалению, тоже была не в пользу российского южного курорта. В Сиде уже загорают и море +18, 19. А в Сочи были дни, когда мы реально замерзли в пальто. Дождливо. Сыро. Серо. Но это погода, тут уж как повезет».
Также женщина отметила, что пляжи Сочи невозможно сравнивать с турецкими, что тоже повлияло на качество отдыха. Туристка отметила, что российский пляж представляет узкую полосу, которая располагается между железной дорогой и морем.
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