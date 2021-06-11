Пять малоизвестных пляжей России

Из-за пандемии большинство россиян вынуждены рассматривать для отдыха отечественные курорты. Конечно, наибольшим спросом пользуются Сочи и Крым. Но "Рамблер" расскажет о малоизвестных пляжах страны, где можно насладиться уединением благодаря отсутствию туристов.

Пляж в Сукко

@sukko_plyazh

Уютно расположенный посреди двух скал, мощно врезающихся в море, Сукко может похвастать целой плеядой достоинств по сравнению с другими курортами. И его Центральный пляж — одно из наиболее важных преимуществ. Отлично развитая инфраструктура, чистота, ароматные заросли можжевельника вокруг и доступность — лишь малая часть того, что предлагает главный пляж Сукко своим гостям.

В отличие от других побережий в окрестностях Анапы, Сукко может похвастать чистейшей некрупной галькой. Что дарит гостям курорта целую массу плюсов. Во-первых, непередаваемую чистоту воды. В то время как «баламут» Черное море на песчаных пляжах превращает лазурный цвет воды в бурую массу, смешиваясь у входа в воду с песком, в Сукко вода искрится и остается прозрачной на глубине многих метров.

Пляж Янтарный

@yankovskaya.m

На пляже белый мягкий песок, чистая вода и ровный, комфортный заход в воду. А море в Янтарном, обычно, спокойнее чем в других частях области. Пляж не загажен торговыми точками, в пляжных кафе продают устриц, а не вареную кукурузу.

Если вы любите обустроенные пляжи с лежаками, душем и раздевалками – все это здесь есть. Если предпочитаете более дикий отдых, стоит отойти несколько сотен метров по деревянному променаду и можно найти место, где в окрестностях нескольких десятков метров не будет никого.

Пляжи Ейского лимана

@potetnevs

Если вы любите тихие и немноголюдные пляжи и желаете просто позагорать в компании с близкими для вас людьми, то пляжи Ейского лимана дадут вам спокойствие, которого жаждет душа. Они располагаются на всей протяженности Ейского лимана – от поселка Широчанка до центра города. Здесь нет шумных кафе и толп туристов, но зато много магазинов и недорогого жилья в частном секторе.

Галечный пляж, удаляясь, становится песчано-ракушечным. Вход в воду пологий с песочно-илистым дном. Максимальная глубина составляет один метр, поэтому является идеальным местом для отдыха с детьми.

Пляж Ливадии

@livadiyabeach

Ливадийский пляж находится в 3,5 километрах западнее Ялты. На побережье галька, а спуститься к побережью можно, если вы пройдете 500 метров по территории роскошного парка у Ливадийского дворца. Общая длина — около 250 метров.

Установившаяся здесь атмосфера отлично подходит как для спокойного, созерцательного отдыха, так и для активного времяпрепровождения в кругу друзей. Есть пирс и прокаты скутеров, катамаранов, лодок. За озером оборудована грунтовая трасса для мотокросса, на которой регулярно проводятся соревнования.

Суджукская коса

@allnvrsk

Пляж и морское дно на Суджукской косе галечные. Еще лет десять назад здесь не было практически никаких условий, но сегодня отдыхающие здесь могут получить любые услуги. В инфраструктуру включены раздевалки, минимаркеты, разнообразные кафе, развлечение и аттракционы. Отличительная особенность пляжа – оборудование для людей с ограниченными возможностями.

Еще одни его неоспоримым плюсом является наличие специальных огороженных зон для купания детей.