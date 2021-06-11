Туристы сняли на видео надвигающуюся на них лавину

Туристы одного из базовых лагерей Эвереста сняли на видео надвигающуюся на них мощную лавину. Видео и подробности инцидента опубликовал Mirror.

На ролике можно увидеть, как массивное снежное облако стремительно падает со склона, надвигаясь на базовый лагерь альпинистов. Тем не менее движение и скорость лавины замедлилось после столкновения со скалистыми участками горы.