Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
Войти в почту

Перечислены лучшие туристические направления России

Мария Грибова
2 часа назад
Один из крупнейших российских туроператоров назвал пять самых динамично развивающихся туристических направлений России. Информация о лучших регионах страны опубликована на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Перечислены лучшие туристические направления России
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
На первом месте оказалась Анапа. Отдых в этом городе выбирают около 22 процентов туристов. На этом курорте активнее всего идет строительство новых отелей премиум-сегмента, а пляжи и инфраструктура города отвечают самым высоким стандартам.
Второе место занял Татарстан — регион прославился среди путешественников оздоровительными и лечебными программами. Замыкает тройку лидеров Мурманск — север России набирает популярность у активных туристов, предпочитающих уникальные маршруты, природные достопримечательности и северные деликатесы.
Ранее "Рамблер" писал о том, что названы лучшие достопримечательности России.
Новости путешествий,Ассоциация туроператоров России,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители