Перечислены лучшие туристические направления России

На первом месте оказалась Анапа. Отдых в этом городе выбирают около 22 процентов туристов. На этом курорте активнее всего идет строительство новых отелей премиум-сегмента, а пляжи и инфраструктура города отвечают самым высоким стандартам.
Второе место занял Татарстан — регион прославился среди путешественников оздоровительными и лечебными программами. Замыкает тройку лидеров Мурманск — север России набирает популярность у активных туристов, предпочитающих уникальные маршруты, природные достопримечательности и северные деликатесы.