Волгоград вошел в топ-20 городов для путешествий с детьми

Аналитики сервиса поездок и путешествий «Туту.ру» составили рейтинг российских городов, куда этим летом поедут путешественники с детьми и подростками.

Фото: vpravda.ru vpravda.ru

Список составлен на основе анализа билетов на поезда с 1 июня по 31 августа, где в заказе указаны люди до 17 лет.

Самым популярным направлением оказалась Москва – туда оформляется почти 19% ж/д билетов с детьми. На втором месте – Санкт-Петербург, а на третьем – Анапа.