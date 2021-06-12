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Волгоград вошел в топ-20 городов для путешествий с детьми

Волгоградская правдаиещё 1
4 часа назад
Аналитики сервиса поездок и путешествий «Туту.ру» составили рейтинг российских городов, куда этим летом поедут путешественники с детьми и подростками.
Волгоград вошел в топ-20 городов для путешествий с детьми
Фото: vpravda.ruvpravda.ru
Список составлен на основе анализа билетов на поезда с 1 июня по 31 августа, где в заказе указаны люди до 17 лет.
Самым популярным направлением оказалась Москва – туда оформляется почти 19% ж/д билетов с детьми. На втором месте – Санкт-Петербург, а на третьем – Анапа.
Также в топ-20 вошли Сочи, Симферополь, Лазаревское, Новороссийск, Краснодар, Ростов-на-Дону, Лоо, Туапсе, Воронеж, Волгоград, Екатеринбург, Казань, Саратов, Самара, Нижний Новгород, Евпатория, Рязань.
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