Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
Войти в почту

Россиянам показали макет новых капсульных плацкартов

Lenta.ru
57 минут назад
РЖД представили новый макет концепта капсульного вагона для поездов дальнего следования во время Российского туристического форума «Путешествуй!». Об этом сообщает ТАСС.
Россиянам показали макет новых капсульных плацкартов
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Главной особенностью обновленного плацкарта является наличие 56 индивидуальных мест-капсул. Уточняется, что они расположены вдоль центрального прохода и отгораживаются от него непрозрачной шторкой, не пропускающей свет.
Для каждого пассажира предусмотрен индивидуальный столик, светильник и USB-розетка, а спальное место увеличено на 15 сантиметров.
Кроме того, капсульный вагон будет включать сервисную зону с торговыми автоматами, душем и багажным отделением для крупногабаритных грузов — велосипедов или байдарок.
Ранее, 4 июня, РЖД представили вагоны нового модельного ряда для поездов дальнего следования. 68 двухэтажных вагонов выйдут на маршруты уже этим летом. В каждом из них есть душ, диваны вместо полок и сейф для каждого пассажира. Кроме того, увеличены габариты купе второго этажа.
В конце мая сообщалось, что в РЖД нашли новый формат питания в поездах. Он позволит отказаться от вагонов-ресторанов и заменить их вагонами-бистро. Вместо того, чтобы готовить блюда во время движения, в состав будут загружать стерильные контейнеры с готовыми блюдами. Затем их будут разогревать для подачи пассажирам.
Новости путешествий,РЖД,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители