Россиянам показали макет новых капсульных плацкартов

РЖД представили новый макет концепта капсульного вагона для поездов дальнего следования во время Российского туристического форума «Путешествуй!». Об этом сообщает ТАСС

Главной особенностью обновленного плацкарта является наличие 56 индивидуальных мест-капсул. Уточняется, что они расположены вдоль центрального прохода и отгораживаются от него непрозрачной шторкой, не пропускающей свет.

Для каждого пассажира предусмотрен индивидуальный столик, светильник и USB-розетка, а спальное место увеличено на 15 сантиметров.

Кроме того, капсульный вагон будет включать сервисную зону с торговыми автоматами, душем и багажным отделением для крупногабаритных грузов — велосипедов или байдарок.

Ранее, 4 июня, РЖД представили вагоны нового модельного ряда для поездов дальнего следования. 68 двухэтажных вагонов выйдут на маршруты уже этим летом. В каждом из них есть душ, диваны вместо полок и сейф для каждого пассажира. Кроме того, увеличены габариты купе второго этажа.