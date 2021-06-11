Для россиян открылись перелеты в Венгрию

С 10 июня, согласно решению оперштаба, авиакомпании смогли возобновить регулярные рейсы в Венгрию. Однако не все желающие смогут ими воспользоваться. Перелеты будут доступны только тем россиянам, у которых есть право на въезд в Венгрию, например для медицинских целей, для работы или учебы.

Фото: TourDom TourDom

Первый рейс «Аэрофлота» по маршруту Москва – Будапешт отправится в субботу, 12 июня. Минимальная стоимость билета туда – 11 425 руб., обратно – от 20 тыс. руб. Судя по всему, рейсы оказались востребованными: практически на всех осталось не больше десятка мест.

При этом попасть в страну смогут далеко не все. Сейчас Венгрия не выдает шенгенские туристические визы. Именно поэтому, как пояснили нам представители турфирм, спроса на Венгрию практически нет, несмотря на открытие границ.

На сайте полиции Венгрии перечислены те, кто сможет въехать в страну без ограничений. Среди них, к примеру, россияне, которые переболели коронавирусом более полугода назад. При этом они должны предъявить сертификат о перенесенном заболевании, приложив к нему положительный ПЦР-тест.

В отдельных случаях въезд может быть разрешен для учебы в вузе или школе, для работы на предприятиях, в том числе в сфере здравоохранения, либо связанных с международными контрактами, либо специализирующихся на услугах логистики и доставки. Прошение о въезде можно подать для особых частных случаев (смерть, свадьба, уход за больным близким), прохождения лечения, участия в судебном заседании.

В этом случае власти Венгрии выдают однократные шенгенские визы типа С. Так, один из участников форума Винского получил приглашение по работе от венгерской фирмы и смог проехать в страну наземным путем, на машине. Для этого он заполнил разрешение на въезд, приложив пригласительное письмо, отрицательный тест на ковид и тест на антитела. И вскоре получил ответ с документом и QR-кодом с разрешением на пересечение границы в исключительных случаях, в итоге въехав в Венгрию через Украину.

«Как оказалось, зря я волновался, пункт въезда большого значения не имеет, скорее имеет значение сам факт наличия такого разрешения. В итоге через 10 минут меня отправили на досмотр, то бишь разрешили въезд», – поделился опытом путешественник.