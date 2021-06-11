Отходы из самолета упали на город и чуть не убили местных

Отходы жизнедеятельности пассажиров самолета упали на город из-за неисправностей на воздушном судне и едва не убили местных жителей небольшого города в Великобритании. Об этом пишет The News, Portsmouth.

В понедельник, 7 июня жители города Уотервилл (Великобритания) были разбужены около 22:30 по местному времени громким грохотом на улице. Как вспоминает Луиза Браун (Louise Browne), она услышала глухой удар о землю и подумала, что «кто-то кидает гравий в ее окно».

Выйдя на улицу, чтобы проверить свои догадки, британцы обнаружили огромную глыбу льда с фекалиями — кусок льда упал прямо на пешеходную дорожку, на расстоянии меньше метра от ближайшей припаркованной машины. По оценкам жителей, кусок льда был площадью около половины квадратных метров.

По данным управления гражданской авиации Великобритании, все отходы на самолетах хранятся на борту судна и после его приземления собираются специальной техникой перед следующим полетом лайнера. Как заявил представитель ведомства, такие случаи являются редкостью и могут быть вызваны утечками в водной системе воздушного судна или метеорологическими явлениями.

«Мы были просто благодарны, что никто не проходил мимо и никто не пострадал, потому что глыба могла кого-то убить, или же приземлиться на соседнюю машину и раздавить капот», — поделились переживаниями местные жители.