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Россиянка отдохнула в ОАЭ и назвала страну идеальным местом для отпуска с детьми

Lenta.ru
3 часа назад
Российская туристка отдохнула в Объединенных Арабских Эмиратах в разгар пандемии и осталась в восторге. Отзыв девушки опубликовал портал «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен».
Туристка назвала ОАЭ идеальным местом для отдыха с детьми
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Так, по мнению автора статьи, отели в ОАЭ — это идеальное место для семейного отпуска из-за чистых пологих пляжей, отдельного детского меню и ухоженной территории, напоминающей тропический сад.
«Сразу подумала, как сейчас отдыхающим на "нашем" юге?» — порассужадала путешественница.
При этом она отметила, что любителям развлечений за пределами гостиницы не стоит расчитывать на бюджетные варианты. Например, один билет в океанариум стоит шесть тысяч рублей, а цена подъема на верхние этажи небоскреба Бурдж-Халифа достигает девяти тысяч рублей. Также девушка пожаловалась на дорогое такси от отеля до города и удаленность от магазинов и кафе — до ближайшего супермаркета было два километра.
Путешественница заключила, что семидневный тур на троих обошелся ее семье в 102 тысячи рублей. Однако девушка уточнила, что покупала путевку еще в феврале и предупредила, что сейчас ждать таких цен на летний отпуск бессмысленно.
Ранее в апреле российская туристка рассказала об обмане, с которым столкнулась в аэропорту Дубая. По ее словам, сотрудники авиагавани предлагают за 28 долларов пройти ПЦР-тестирование без очереди, в то время как для бесплатной сдачи анализов нужно подождать всего лишь 40 минут. «Вот объясните, какой смысл мне платить?!» — возмутилась девушка.
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