Туристка назвала ОАЭ идеальным местом для отдыха с детьми

При этом она отметила, что любителям развлечений за пределами гостиницы не стоит расчитывать на бюджетные варианты. Например, один билет в океанариум стоит шесть тысяч рублей, а цена подъема на верхние этажи небоскреба Бурдж-Халифа достигает девяти тысяч рублей. Также девушка пожаловалась на дорогое такси от отеля до города и удаленность от магазинов и кафе — до ближайшего супермаркета было два километра.