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«Смотрите, Мальдивы дешевле Анапы»

TourDom
3 часа назад
Отели на российских курортах продолжают шокировать ценами. «Смотрите, Мальдивы дешевле Анапы. Что происходит вообще?» – обсуждают турагенты в профессиональном чате в WhatsApp, прикрепляя скриншоты с тарифами. Менеджеры приводят в пример тур на 13 ночей в гостиницу «Дача Дель Соль» 4* в Анапе (Пионерский проспект). Он стоит 274 645 руб. на двоих взрослых с вылетом из Москвы 6 июля. В турпакет входит питание на «всё включено». И тур в отель Crown Beach Hotel Maldives 4* на аналогичное количество дней и также по системе All inclusive за 257 689 руб.
«Смотрите, Мальдивы дешевле Анапы»
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Несмотря на удорожание отдыха на российских курортах, дефицита спроса гостиницы не ощущают.
«На южном берегу у нас вообще почти всё на стопе. Одна дешёвка осталась: по 50–100 тыс. за сутки. А приличные виллы давно приличные люди разобрали. Разве что виллу с романтичным названием "Вишневый сад" еще можно забронировать. Всего 561 тыс. руб. в сутки. Зато завтрак включен», – иронизируют авторы телеграм-канала в Крыму.
Рост цен подтверждает статистика Росстата, правда, выглядит она не столь брутально, как прайсы прибрежных отелей, – очевидно, за счет обобщения данных из разных регионов. По информации ведомства, с начала года тарифы в российских гостиницах от 3 до 5* выросли на 33%, в двухзвездочных – на 13%. Отели 1* подорожали на 5%. По домам отдыха и пансионатам отмечается коррекция цен +8,3%, по санаториям +7,7%.
Туристы, которые из соображений экономии поселились в частном секторе, страдают от подорожания продуктов. Как и с гостиницами, проблема наиболее актуальна на популярных курортах. Общая статистика показывает: в среднем по России с начала года морковь подорожала на 83,9%, картофель – на 70,2%, капуста – на 60,6%, лук +38,9%, мясо кур +14,9%, баранина +11,2%, маргарин +10,4%. Подешевели только огурцы –20,4%, помидоры –6,5% и пшено –2,5%.
Новости путешествий,Росстат,
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