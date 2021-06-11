Отели на российских курортах продолжают шокировать ценами. «Смотрите, Мальдивы дешевле Анапы. Что происходит вообще?» – обсуждают турагенты в профессиональном чате в WhatsApp, прикрепляя скриншоты с тарифами. Менеджеры приводят в пример тур на 13 ночей в гостиницу «Дача Дель Соль» 4* в Анапе (Пионерский проспект). Он стоит 274 645 руб. на двоих взрослых с вылетом из Москвы 6 июля. В турпакет входит питание на «всё включено». И тур в отель Crown Beach Hotel Maldives 4* на аналогичное количество дней и также по системе All inclusive за 257 689 руб.