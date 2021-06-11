Пассажира с остановившимся сердцем спасли в аэропорту

Сегодня, 11 июня, полицейские международного аэропорта Симферополя помогли медикам спасти жизнь пассажира, у которого остановилось сердце в терминале на глазах попутчиков. Об этом сообщает «Крыминформ».

На кадрах с видеокамер аэропорта видно, как мужчина упал на пол в терминале крымского аэропорта возле стойки такси — на помощь ему сразу же пришли медики. Содействовать в проведении искусственной вентиляции легких стал командир отделения линейного отдела полиции авиагавани Симферополя Виктор Богатырев

Позже для реанимации потребовался дефибриллятор — примерно через 20 минут другой сотрудник полиции, Антон Железняк, принес из медпункта необходимый прибор и также начал участвовать в оказании первой помощи пассажиру.

«Как сказали нам после этого врачи – если бы не мы и не наши действия, то, что мы им оказали помощь — скорее всего человека не удалось спасти», — прокомментировал Железняк.

Сообщалось, что медикам удалось стабилизировать состояние 60-летнего пассажира. Сейчас он находится в больнице под контролем врачей.