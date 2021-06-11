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Российским семьям дадут скидки на путешествия в поездах

Lenta.ruиещё 29
2 часа назад
Правительство предоставит российским семьям с детьми льготные тарифы для путешествий на поездах. Об этом сообщается на сайте Правительства России.
Российским семьям дадут скидки на путешествия в поездах
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Такое постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Уточняется, что программа рассчитана на поддержку внутреннего туризма, на нее уже выделено более 1,3 миллиарда рублей.
Новости путешествий,Михаил Мишустин,
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