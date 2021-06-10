Отдых на Северном Кавказе подорожал в два раза

Цены на отдых на Северном Кавказе, который считается популярным среди туристов регионом, выросли в два раза по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщает радио "Коммерсантъ" в своем Telegram-канале.

Раньше стоимость одного номера в четырехзвездочном отеле составляла в среднем 3,5 тысячи рублей в сутки, а сейчас он обойдется в 8 тысяч рублей. Также повысилась стоимость услуг гидов и перевозчиков.