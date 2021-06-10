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Отдых на Северном Кавказе подорожал в два раза

Мария Грибова
26 минут назад
Цены на отдых на Северном Кавказе, который считается популярным среди туристов регионом, выросли в два раза по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщает радио "Коммерсантъ" в своем Telegram-канале.
Отдых на Северном Кавказе подорожал в два раза
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Раньше стоимость одного номера в четырехзвездочном отеле составляла в среднем 3,5 тысячи рублей в сутки, а сейчас он обойдется в 8 тысяч рублей. Также повысилась стоимость услуг гидов и перевозчиков.
Стоит отметить, что некоторые города Северного Кавказа пока не готовы к приему большого числа гостей. Несмотря на это интерес туристов к этому региону вырос в два раза в 2021 году.
Ранее "Рамблер" писал о том, что раскрыто условие падения цен на отдых в Сочи.
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