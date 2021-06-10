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Отдых в популярном российском регионе подорожал в два раза

Lenta.ru
1 час назад
Цены на отдых на Северном Кавказе, который считается популярным среди туристов регионом, выросли в два раза по сравнению с 2019 годом. Об этом сообщает радио «Коммерсантъ» в своем Telegram-канале.
Отдых на Северном Кавказе подорожал в два раза
Фото:  РИА Новости РИА Новости
По словам туроператоров, раньше стоимость одного номера в четырехзвездочном отеле составляла в среднем 3,5 тысячи рублей в сутки, а сейчас он обойдется в 8 тысяч рублей. Кроме того, подорожали услуги гидов и перевозчиков.
Также уточняется, что некоторые города Северного Кавказа пока не готовы к приему большого числа гостей. Например, гостиницы Каспийского побережья могут принять только 400 тысяч туристов в год, поэтому не составят конкуренцию Сочи и Крыму.
Тем не менее интерес к экскурсиям в указанный регион среди путешественников вырос в два раза в 2021 году. Также стали популярны авторские туры от частных гидов.
Ранее в июне россиянам рассказали о росте цен на люксовые курорты Черного моря предстоящим летом. По данным аналитиков, популярность дорогостоящего отдыха связана с высоким спросом на размещение в четырех- и пятизвездочных отелях — он превышает количество доступных номеров в гостиницах.
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