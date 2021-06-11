Объявлена дата начала нового этапа программы кешбэка

Глава Ростуризма Зарина Догузова
сообщила, что 16 июня начнется очередной этап программы туристического кешбэка. Об этом пишет Интерфакс.
По ее словам, текущее окно продаж туров по акции заканчивается 15 июня. После этого планируется плавно перейти к новому этапу, в рамках которого туристы смогут забронировать поездки на осень.
Зарина Догузова отметила, что по завершении текущего периода программы Ростуризм подведет его итоги и определит сумму неизрасходованных средств. После этого ведомство примет решение по перераспределению дополнительных денежных средств из других программ. По оценке главы Ростуризма, на осеннее окно может понадобиться до 2 млрд руб.
Напомним, третий этап туристического кешбэка начался 18 марта. По его условиям, российские туристы могли вернуть 20% от стоимости тура по стране, но не более 20 тыс. руб. Отправиться в поездку необходимо до 30 июня.
Ранее Зарина Догузова заявила
, что снова воспользоваться программой туристического кешбэка можно будет за поездки по России с 1 октября по декабрь 2021 года. Тогда же она отметила, что эта мера, наряду с денежными возвратами за отдых в детских лагерях, помогла восстановить турпоток в стране.