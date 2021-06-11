Объявлена дата начала нового этапа программы кешбэка

Глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что 16 июня начнется очередной этап программы туристического кешбэка. Об этом пишет Интерфакс.

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По ее словам, текущее окно продаж туров по акции заканчивается 15 июня. После этого планируется плавно перейти к новому этапу, в рамках которого туристы смогут забронировать поездки на осень.

Зарина Догузова отметила, что по завершении текущего периода программы Ростуризм подведет его итоги и определит сумму неизрасходованных средств. После этого ведомство примет решение по перераспределению дополнительных денежных средств из других программ. По оценке главы Ростуризма, на осеннее окно может понадобиться до 2 млрд руб.

Напомним, третий этап туристического кешбэка начался 18 марта. По его условиям, российские туристы могли вернуть 20% от стоимости тура по стране, но не более 20 тыс. руб. Отправиться в поездку необходимо до 30 июня.