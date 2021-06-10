Россияне признались в ожидании открытия границ

Так, большинство подписчиков канала (42 процента) ответили, что надеются на скорый запуск чартеров в Турцию, Египет и Грецию и планируют провести свой отпуск за границей летом или осенью.

При этом около 25 процентов опрошенных считают, что возобновление в текущем сезоне авиасообщения с популярными пляжными направлениями маловероятно, еще 11 процентов — абсолютно не верят в это. Среди них семь процентов уже запланировали свой отпуск на даче, а четыре процента переориентировались на отечественные курорты. Менее одного процента и вовсе не ждут открытия границ и предпочитают отдыхать на юге России.