Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
Войти в почту

Американцев будут взвешивать перед вылетом

Lenta.ru
2 часа назад
Пассажиров самолетов американских авиалиний обяжут проходить одну новую процедуру перед вылетом — путешественников будут взвешивать вместе с багажом. Об этом пишет Daily News.
Американцев будут взвешивать перед вылетом
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Уточняется, что Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) в рамках программы безопасности потребовало от авиакомпаний разработки более точных методов определения веса путешественников и их ручной клади. Теперь перевозчики должны учитывать не только тяжесть самих туристов, но и их одежду, мобильные телефоны и прочие устройства.
Как подчеркнули в Центре по контролю и профилактике заболеваний, среднестатистический человек стал на пять процентов тяжелее по сравнению с 2005 годом. При этом перевозчики также сообщили об увеличении среднего веса пассажиров за последние годы на три килограмма и багажа на два килограмма.
Так, например, American Airlines определила, что на ее рейсах чаще летают мужчины — средний вес туриста летом составляет 82 килограмма, а зимой — 85 килограммов (из-за теплой одежды).
В FAA пояснили, что новые меры необходимы, поскольку каждый самолет имеет максимальный безопасный предел грузоподъемности, который может изменяться из-за погодных условий. Кроме того, теперь авиакомпании будут обязаны принимать во внимание необычные ситуации — например, рейсы спортивных команд, где средний вес пассажира, вероятнее, будет больше. Также перевозчикам необходимо проанализировать самые популярные маршруты и предоставить для их выполнения более крупные лайнеры.
Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители