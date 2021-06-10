Остров Бали решил открыться для российских туристов

Министр торговли Индонезии Мухаммад Лютфи рассказал в интервью газете «Известия» , что остров Бали может открыться для российских туристов в августе.

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По словам политика, в ближайшее время власти страны намерены привить всех жителей острова, чтобы он стал максимально безопасным для туристов. Кроме того, приезжающие на популярный курорт смогут вакцинироваться прямо на месте.

«Мы начали с Убуда, с горной части острова. Он станет первым районом, который отвечает всем стандартам ВОЗ для туризма», — сказал Лютфи, выразив надежду, что к концу лета властям удастся реализовать эту стратегию и получится пригласить всех россиян на Бали до конца лета.

Как сообщил министр, 14 июня в Россию приедет глава управления по санитарному надзору Индонезии, которая заключит договор об экстренном применении в стране «Спутника V». Тогда же могут начаться первые поставки вакцины в островную республику.