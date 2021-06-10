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Популярный курорт решил открыться для российских туристов

Lenta.ruиещё 2
8 часов назад
Министр торговли Индонезии Мухаммад Лютфи рассказал в интервью газете «Известия», что остров Бали может открыться для российских туристов в августе.
Остров Бали решил открыться для российских туристов
Фото: PixabayPixabay
По словам политика, в ближайшее время власти страны намерены привить всех жителей острова, чтобы он стал максимально безопасным для туристов. Кроме того, приезжающие на популярный курорт смогут вакцинироваться прямо на месте.
«Мы начали с Убуда, с горной части острова. Он станет первым районом, который отвечает всем стандартам ВОЗ для туризма», — сказал Лютфи, выразив надежду, что к концу лета властям удастся реализовать эту стратегию и получится пригласить всех россиян на Бали до конца лета.
Как сообщил министр, 14 июня в Россию приедет глава управления по санитарному надзору Индонезии, которая заключит договор об экстренном применении в стране «Спутника V». Тогда же могут начаться первые поставки вакцины в островную республику.
С 10 июня Россия возобновит авиасообщение с девятью странами. Так, речь идет об Австрии, Ливане, Маврикии, Люксембурге, Марокко, Хорватии, Албании и Венгрии.
Новости путешествий,ВОЗ,газета "Известия",
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