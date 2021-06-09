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Русских блогеров ограбили, оставив без вещей и документов в США

Диана Товсепова
48 минут назад
Популярная в Сети под ником @grinulya москвичка Александра умудряется путешествовать в условиях пандемии. Недавно она провела невероятные дни в Кении, а сейчас путешествует с супругом по Америке. Девушка каждый день делится с подписчиками красивейшими маршрутами и интересными деталями о туризме и жизни в США.
Русских оставили без вещей и документов в США
Фото: @grinulya@grinulya
Однако насыщенный отдых омрачило ограбление. Так, Александра с мужем Михаиом загрузили абсолютно все свои вещи в арендованную машину, чтобы уехать из Сан-Франциско на озеро Тахо. Пара оставила машину ненадолго на обычной жилой улице города, но вернувшись, обнаружила, что автомобиль взломан и все вещи украдены.
@grinulya
@grinulya
В машине были все их вещи, документы и около 70 тысяч рублей наличными.
К счастью, арендованная машина была полностью застрахована и ребятам быстро заменили ее на новую, отметив, что такие ситуации в Штатах происходят очень часто. В день компания производит 10-15 замен автомобилей из-за ограблений.
Документы пара решила искать на помойках, куда злоумышленники могли бы предположительно их выкинуть. Американская полиция на вызов не приехала, заявив, что это не серьезный случай.
@grinulya
Девушку сразу же поддержали подписчики, которые отметили, что в США такое случается часто. Жительница Америки объяснила, что во время пандемии и увеличения безработицы криминальная обстановка в городах еще больше обострилась.
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