Русских оставили без вещей и документов в США

Популярная в Сети под ником @grinulya москвичка Александра умудряется путешествовать в условиях пандемии. Недавно она провела невероятные дни в Кении, а сейчас путешествует с супругом по Америке. Девушка каждый день делится с подписчиками красивейшими маршрутами и интересными деталями о туризме и жизни в США.

Фото: @grinulya @grinulya

Однако насыщенный отдых омрачило ограбление. Так, Александра с мужем Михаиом загрузили абсолютно все свои вещи в арендованную машину, чтобы уехать из Сан-Франциско на озеро Тахо. Пара оставила машину ненадолго на обычной жилой улице города, но вернувшись, обнаружила, что автомобиль взломан и все вещи украдены.

@grinulya

@grinulya

В машине были все их вещи, документы и около 70 тысяч рублей наличными.

К счастью, арендованная машина была полностью застрахована и ребятам быстро заменили ее на новую, отметив, что такие ситуации в Штатах происходят очень часто. В день компания производит 10-15 замен автомобилей из-за ограблений.

Документы пара решила искать на помойках, куда злоумышленники могли бы предположительно их выкинуть. Американская полиция на вызов не приехала, заявив, что это не серьезный случай.

@grinulya