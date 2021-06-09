Русских оставили без вещей и документов в США

Популярная в Сети под ником @grinulya москвичка Александра умудряется путешествовать в условиях пандемии. Недавно она провела невероятные дни в Кении, а сейчас путешествует с супругом по Америке. Девушка каждый день делится с подписчиками красивейшими маршрутами и интересными деталями о туризме и жизни в США.
Однако насыщенный отдых омрачило ограбление. Так, Александра с мужем Михаиом загрузили абсолютно все свои вещи в арендованную машину, чтобы уехать из Сан-Франциско на озеро Тахо. Пара оставила машину ненадолго на обычной жилой улице города, но вернувшись, обнаружила, что автомобиль взломан и все вещи украдены.
В машине были все их вещи, документы и около 70 тысяч рублей наличными.
К счастью, арендованная машина была полностью застрахована и ребятам быстро заменили ее на новую, отметив, что такие ситуации в Штатах происходят очень часто. В день компания производит 10-15 замен автомобилей из-за ограблений.
Документы пара решила искать на помойках, куда злоумышленники могли бы предположительно их выкинуть. Американская полиция на вызов не приехала, заявив, что это не серьезный случай.
Девушку сразу же поддержали подписчики, которые отметили, что в США такое случается часто. Жительница Америки объяснила, что во время пандемии и увеличения безработицы криминальная обстановка в городах еще больше обострилась.