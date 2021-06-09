Раскрыт бюджетный способ добраться до курортов Греции

Как рассказали эксперты, добраться до курортных островов Миконос и Санторини будет дешевле с пересадкой в Абу-Даби. Так, цены на бюджетные перелеты до Греции из ОАЭ начинаются от трех с половиной тысяч рублей в одну сторону. Рейсы планирует выполнять лоукострер Wizz Air Abu Dhabi. При этом отмечается, что дорога из Москвы в Абу-Даби и обратно обойдется примерно в 46 тысяч рублей.