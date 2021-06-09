Раскрыт бюджетный способ добраться до курортов Греции

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Как рассказали эксперты, добраться до курортных островов Миконос и Санторини будет дешевле с пересадкой в Абу-Даби. Так, цены на бюджетные перелеты до Греции из ОАЭ начинаются от трех с половиной тысяч рублей в одну сторону. Рейсы планирует выполнять лоукострер Wizz Air Abu Dhabi. При этом отмечается, что дорога из Москвы в Абу-Даби и обратно обойдется примерно в 46 тысяч рублей.
Однако эксперты напомнили, что регулярный рейс Москва-Афины будет стоить намного дороже — только за билет в одну сторону придется заплатить 65 тысяч рублей.
Несмотря на выгоду, специалисты авиаотрасли не уверены, что такая стыковка не будет популярной среди туристов. В основном сомнения вызывают временные затраты на дорогу — общее время в пути может достигать 12 часов.