Россияне рассказали о планируемых тратах на отпуск

Россияне планируют потратить на отдых в 2021 году в среднем около 53 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование холдинга «Ромир».

Фото: Александр Подгорчук / «Коммерсантъ» Александр Подгорчук / «Коммерсантъ»

Среди полутора тысяч опрошенных большинство (32 процента) рассказали, что собираются потратить на отпуск от 20 до 40 тысяч рублей. Чуть меньше (29 процентов) — от 40 до 60 тысяч рублей, 12 процентов — от 10 до 20 тысяч рублей, 11 процентов — от 60 до 80 тысяч рублей. Только 8 процентов россиян готовы заплатить за путешествие свыше 100 тысяч рублей.

По данным исследования, этим летом большая часть респондентов останется дома либо проведет отпуск на даче или в гостях у родственников. Согласно результатам опроса, такой тип отдыха выбирают в основном пожилые люди, а также лица с низким доходом.

Кроме того, в поездку внутри страны планируют отправиться 10 процентов россиян, большинство из которых намерены отдохнуть на пляжных курортах.

По мнению директора по работе с клиентами холдинга Анны Советовой, из-за пандемии коронавируса граждане с опаской относятся к путешествиям. «Тем не менее, устоявшийся в последний год образ жизни, в том числе и отпускной, позволяет людям более спокойно относится к домашнему отдыху», — подчеркнула эксперт.