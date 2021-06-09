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«Курортный хаос»: россиянин об отдыхе в Абхазии

Lenta.ru
4 часа назад
Россиянин отдохнул в Абхазии и возмутился неуважительным отношением местных жителей к туристам. О своем разочаровании он рассказал в блоге на платформе «Яндекс.Дзен».
«Курортный хаос»: россиянин об отдыхе в Абхазии
Фото:  Томас Тхайцук / РИА Новости Томас Тхайцук / РИА Новости
Путешественник уточнил, что с неуважительным отношением он столкнулся в городе Новый Афон — до этого он отдыхал по неделе в Гагре и Пицунде, где, наоборот, отметил доброжелательность местных жителей. По словам автора, популярность города среди туристов превратила его в «курортный хаос».
«Здесь и типичные для курортов живодеры, которые приглашают вас фотографироваться с огромной птицей, и цыганки, предлагающие купить какую-то вещицу для исполнения желаний, бесполезные, некачественные сувениры»,
— поделился разочарованием турист.
По мнению путешественника, именно из-за известности Нового Афона «люди здесь абсолютно испорченные». Мужчина вспомнил, как часто ему грубили в магазинах и пытались обсчитать в кафе, требуя при этом чаевые.
Также россиянин возмутился ценами на жилье при полном отсутствии комфорта — стоимость номеров начинается от полутора-двух тысяч рублей.
«Я понимаю, что наши туристы тоже бывают совсем не сахар — кого угодно доведут. Но все же неправильно встречать гостей без малейшего уважения»,
— заключил автор.
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