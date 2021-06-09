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«Это похоже на адский отель»: туристы о карантине

Lenta.ruиещё 1
3 часа назад
Свекровь и невестка заплатили за отель 2240 фунтов стерлингов (230 тысяч рублей) и пожаловались на условия «как в тюрьме». Об этом сообщает Express.
«Это похоже на адский отель»: туристы о карантине
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Уточняется, что туристки вернулись в Великобританию из Турции, которая в соответствии с недавно принятой классификацией занесена в «красный» список стран, и были отправлены на карантин. Так, по прилету женщины остановились в отеле Radisson Blue в Лондонском аэропорту Станстед и разочаровались проживанием там.
«Честно говоря, это похоже на адский отель. С нами обращаются как с заключенными, еда отвратительная. За что мы платим такие деньги?»
— заявила 47-летняя женщина.
Уточняется, что британки также остались недовольны тем, что их не выпускали из гостиницы, несмотря на наличие отрицательных тестов на коронавирус. Кроме того, им не понравилось качество сервиса и еды. Отмечается, что путешественницы прибыли в отель в два часа ночи, однако им не предложили воды или закусок. По словам недовольных постояльцев, им пришлось самим заказывать продукты в местном супермаркете.
Отель Radisson Blue ответил на комментарии двух женщин в опубликованном заявлении. «Мы очень серьезно относимся к нашей роли по оказанию помощи правительству Великобритании в осуществлении программы карантина в отелях. Все делается для того, чтобы обеспечить безопасный и комфортный отдых для путешественников», — говорится в сообщении.
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