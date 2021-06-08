Журналисты узнали дату открытия египетских курортов

Ранее сообщалось, что Россия продлевает ограничения по авиасообщению с Турцией и Танзанией до 21 июня. При этом с 2 июня возобновилось регулярное авиасообщение между Россией и Великобританией, а с 10 июня — ещё с восемью странами.