Опасное для туристов растение расцвело на Кавказе

Ясенец кавказский, который способен вызвать аллергию и ожоги, зацвел в горах Кавказа. Об этом сообщили в пресс-службе Сочинского нацпарка.

Ученые призывают туристов быть аккуратными, потому что цветы ясенца могут спутать с орхидеей.

Больше всего, по словам экспертов, уточнили, что больше всего опасны цветы ясенца и коробочки с семенами. При контакте с кожей содержащиеся в них эфирные масла наносят глубокие химические ожоги второй степени.