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Туристов предупредили о цветении опасного растения на Кавказе

Диана Товсепова
1 час назад
Ясенец кавказский, который способен вызвать аллергию и ожоги, зацвел в горах Кавказа. Об этом сообщили в пресс-службе Сочинского нацпарка.
Опасное для туристов растение расцвело на Кавказе
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Ученые призывают туристов быть аккуратными, потому что цветы ясенца могут спутать с орхидеей.
"Он справедливо считается одним из самых опасных растений Краснодарского края. Как и все рутовые, ясенец относится к эфиромасличным растениям. Эфирное масло содержится в его цветах, которые обладают очень резким запахом, — сказали в пресс-службе. — В его состав входят анетол и метилхавикол, пары которых могут причинить вред человеку не только при непосредственном контакте, но и на расстоянии. При вдыхании он может вызвать аллергию, обжечь слизистую носа и горла".
Больше всего, по словам экспертов, уточнили, что больше всего опасны цветы ясенца и коробочки с семенами. При контакте с кожей содержащиеся в них эфирные масла наносят глубокие химические ожоги второй степени.
"В очень жаркую погоду ясенец окутывает себя облаком эфирных паров. И если поднести к растению горящую спичку, пары начнут сгорать с громким хлопком, а сам ясенец при этом не пострадает.
Клетки ясенца выделяют не просто эфирные масла, а вещества нарывного действия. Пузыри и волдыри сменяются язвами, может повыситься температура, которая сопровождается сильной слабостью", — объяснили в пресс-службе.
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