На Мальдивах зафиксировано «русское нашествие»

Сейчас на Мальдивах отмечается рекордное число отечественных путешественников. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).
По данным иммиграционного управления Мальдивских островов, в мае курорт посетили более 19 тысяч россиян, что составляет треть от общего потока туристов. По сравнению с маем прошлого года приток отечественных путешественников составил 260 процентов.
Также огромной популярностью Мальдивы пользуются у туристов из Германии - в прошлом месяце насчитывалось около пяти тысяч путешественников из этой страны. На третьем и четвертом месте расположились США и Индия соответственно. А замкнула пятерку лидеров Великобритания.
По мнению экспертов, такая высокая популярность обусловлена отсутствием альтернатив в люксовом сегменте. Если раньше у обеспеченных туристов был выбор между Доминиканой, Францией, Италией, Багамами и Майами, то сейчас границы открыты только с Сейшелами, Мальдивами и ОАЭ.