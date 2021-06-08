На Мальдивах зафиксировано «русское нашествие»

Сейчас на Мальдивах отмечается рекордное число отечественных путешественников. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным иммиграционного управления Мальдивских островов, в мае курорт посетили более 19 тысяч россиян, что составляет треть от общего потока туристов. По сравнению с маем прошлого года приток отечественных путешественников составил 260 процентов.

Также огромной популярностью Мальдивы пользуются у туристов из Германии - в прошлом месяце насчитывалось около пяти тысяч путешественников из этой страны. На третьем и четвертом месте расположились США и Индия соответственно. А замкнула пятерку лидеров Великобритания.